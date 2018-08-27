27.08.2018 15:10

Харьковские танкостроители детализировали информацию об НАТО-вских стандартах на «Ятагане»

Сегодня на сайте КБ им. Морозова появилась публикация, детализирующая переход на калибр НАТО для украинских военных



http://morozov.com.ua

Танк Ятаган

Танк Ятаган является результатом совершенствования танка Т-84 и адаптации его к требованиям стандартов НАТО. На нем установлена 120-мм гладкоствольная пушка и автомат заряжания, расположенный в кормовом отсеке башни - сообщается на странице харьковских танкостроителей.

Танк Ятаган собран из комплектующих украинского производства, хотя предусмотрена (по желанию заказчика) установка систем зарубежных производителей. При его разработке использовались технические решения, проверенные при модернизации танка Т-72-120. В некоторых публикациях он назывался КЕРН2-120 (по наименованию опытного образца) или Т-84-120.

Основной целью разработки является установка в танк пушки калибра 120 мм стандарта НАТО.

Пушка оснащена эжектором пороховых газов и термокожухом. Ствол пушки быстросъемный и может быть заменен в полевых условиях без демонтажа пушки из танка.

Боекомплект к пушке составляет сорок выстрелов (22 выстрела размещены в конвейере автомата заряжания в башне, 16 выстрелов размещены во вспомогательной боеукладке - корпусном конвейере, 2 выстрела находятся в боевом отделении). Применяются боеприпасы всех типов и видов назначения, разработанных в соответствии со стандартами НАТО - STANAG 4385 и STANAG 4110 (APFSDS-T, HEAT-MP-T и другие), а также управляемые по лазерному лучу ракеты производства Украины.

Автомат заряжания обеспечивает скорострельность 8 - 10 выс./мин. Предусмотрены также режимы полуавтоматического и ручного заряжания пушки с использованием боеприпасов, находящихся в механизированной укладке в корпусе танка.