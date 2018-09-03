Главная Новости Армия Харьковские резервисты провели полевые учения (ФОТО)
03.09.2018  09:58   

Харьковские резервисты провели полевые учения (ФОТО)

На Харьковщине в рамках проведения учебных сборов местной самообороны с военнообязанными оперативного резерва II очереди, состоялись практические занятия в поле.


http://khovk.org
// фото учений Харьковской теробороны

Более 150 бойцов одного из подразделений бригады территориальной обороны, под руководством опытных офицеров-инструкторов, выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия, попрактиковались в метании гранаты, отработали вопросы оказания первой медицинской помощи во время боя и тому подобное.

     - Подобные занятия дают возможность на практике закрепить теорию в полевых условиях, отточить индивидуальные навыки, узнать нового. Определенная часть личного состава ранее не проходила военную службу, а потому для них это станет хорошим опытом, - рассказал руководитель сборов военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

     Также на специально оборудованных учебных местах бойцы теробороны учились разведывательной подготовке, изучали азы безопасности боя и тактическую подготовку. В частности отработали вопросы оборонного и наступательного боя, действия личного состава на марше на автомобилях.

     Следует отметить, что на Харьковщине продолжаются десятидневные военные сборы с подразделениями бригады территориальной обороны к которым привлечено около 2100 человек. Основной задачей этих подразделений является охрана стратегических объектов Харьковщины в случае возникновения военной угрозы.

     Военнообязанные, которые пройдут учебные сборы, будут назначены на должности в бригаду территориальной обороны Харьковщины и в дальнейшем не будут направляться в другие воинские части.

 

 

 

Источник:   Харьковский облвоенкомат
 Тэги:  резерв, учение, тероборона, харьков, бой, безопасность, тактика
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.08 Армия На Харьковщине стартовали сборы с военным резервом (ФОТО) 06.07 Политика Международные резервы Украины в июне составили около 18 миллиардов долларов 02.10 Экономика и промышленность НБУ обнародовал сумму золотовалютных резервов Украины
 
 

Видео

96% жилого фонда Харькова готово к отопительному сезону!
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 