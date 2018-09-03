03.09.2018 09:58

Харьковские резервисты провели полевые учения (ФОТО)

На Харьковщине в рамках проведения учебных сборов местной самообороны с военнообязанными оперативного резерва II очереди, состоялись практические занятия в поле.



http://khovk.org

// фото учений Харьковской теробороны

Более 150 бойцов одного из подразделений бригады территориальной обороны, под руководством опытных офицеров-инструкторов, выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия, попрактиковались в метании гранаты, отработали вопросы оказания первой медицинской помощи во время боя и тому подобное.

- Подобные занятия дают возможность на практике закрепить теорию в полевых условиях, отточить индивидуальные навыки, узнать нового. Определенная часть личного состава ранее не проходила военную службу, а потому для них это станет хорошим опытом, - рассказал руководитель сборов военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

Также на специально оборудованных учебных местах бойцы теробороны учились разведывательной подготовке, изучали азы безопасности боя и тактическую подготовку. В частности отработали вопросы оборонного и наступательного боя, действия личного состава на марше на автомобилях.

Следует отметить, что на Харьковщине продолжаются десятидневные военные сборы с подразделениями бригады территориальной обороны к которым привлечено около 2100 человек. Основной задачей этих подразделений является охрана стратегических объектов Харьковщины в случае возникновения военной угрозы.

Военнообязанные, которые пройдут учебные сборы, будут назначены на должности в бригаду территориальной обороны Харьковщины и в дальнейшем не будут направляться в другие воинские части.