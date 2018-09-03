Харьковский завод создает совершенной новый вариант выпускаемого танка (ВИДЕО)

Предприятие Первой столицы полностью модернизирует Оплот.
О модернизации танка Оплот заявил на канале Р-1 гендиректор харьковского Завода имени В.А. Малышева Александр Хлань.
Как сообщил руководитель предприятия, Оплот – основнная продукция завода им.Малышева.
"Танк был создан в 2011 году, и с тех пор многое изменилось, получен опыт военных действий, поэтому нужны немного другие технические решения. Разработкой этих решений занимается харьковское КБ им. Морозова", - сообщил директор завода.
"Будет сформировано новое лицо машины. Когда конструкторы завершат работу, мы начнем серийное производство танка. Нет смысла строить вчерашний день", - подчеркнул Хлань.
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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