03.09.2018 17:19

Харьковский завод создает совершенной новый вариант выпускаемого танка (ВИДЕО)

Предприятие Первой столицы полностью модернизирует Оплот.



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О модернизации танка Оплот заявил на канале Р-1 гендиректор харьковского Завода имени В.А. Малышева Александр Хлань.

Как сообщил руководитель предприятия, Оплот – основнная продукция завода им.Малышева.

"Танк был создан в 2011 году, и с тех пор многое изменилось, получен опыт военных действий, поэтому нужны немного другие технические решения. Разработкой этих решений занимается харьковское КБ им. Морозова", - сообщил директор завода.



"Будет сформировано новое лицо машины. Когда конструкторы завершат работу, мы начнем серийное производство танка. Нет смысла строить вчерашний день", - подчеркнул Хлань.