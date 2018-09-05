05.09.2018 12:50

«УКРОБОРОНПРОМ» представляет харьковские разработке на международной выставке MSPO-2018 в Польше (ФОТО)

ГК «Укроборонпром» представляет БТР харьковской разработки по стандартам НАТО на двадцать шестой международной выставке оборонной промышленности MSPO-2018, которая открылась 4 сентября, в польском городе Кельце..



ГК «Укроборонпром»

Фото открытия выставки

Напомним, что, 8 сентября 2017 года ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова» праздновало 90-летие со дня основания.

И вот, через год после юбилея, на украинском стенде на международной выставке представлены макеты бронетранспортеров БТР-4мВ

«БТР-4МВ1 - является машиной, которая обеспечивает защиту экипажа на высшем уровне, для этого класса бронетехники. А благодаря модульному подходу в бронировании и наличии многоцелевых отсеков, которые позволяют устанавливать дополнительные топливные баки, поплавки или дополнительную броню, мы теперь можем за минимальное время переоснастить БТР-4МВ1.

Кроме того, использование боевых модулей также позволяет проводить замену вооружения боевой машины. Фактически сейчас БТР-4МВ1 возможно за короткое время приспособить к выполнению любой задачи, от дозорно-разведывательной в г. шины-амфибии для морской пехоты. Это подход, который используется в лучших образцах бронетехники стран-членов НАТО, уже реализовано в украинском БТР-4» , - заявил директор «Харьковского конструкторского бюро им. Морозова» Алексей Бабич.

Отметим, что военно-техническое сотрудничество Украины и Польши имеет важное значение для повышения обороноспособности обеих стран и для усиления конкурентности на внешних рынках.

В ходе MSPO-2018 запланирован ряд встреч и переговоров по стратегическому сотрудничеству украинских и польских оборонных предприятий.

MSPO - ежегодная крупнейшая выставка достижений оборонной промышленности в Польше и Центральной Европе. Она организуется и проводится под патронатом президента Республики Польша. Украина принимает участие в мероприятии с 2014 года. Выставка в Кельце продлится до 7 сентября.