06.09.2018 17:40

В Харькове состоялся юбилейный 10 выпуск слушателей, прошедших обучение на курсах военной подготовки (ФОТО)

Из 30 новоиспеченных младших лейтенантов почти все имеют реальный опыт боевых действий. Искренние слова поздравления молодым офицерам выразил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов.



//www.mil.gov.ua

чествование молодых офицеров

Как сообщили сегодня на сайте Минобороны Украины, в одном из Харьковских военных ВУЗов состоялся торжественный выпуск слушателей, прошедших обучение на курсах военной подготовки по программам сроком 3 месяца. Обучение на курсах проходили военнослужащие сержантского и старшинского состава с высшим образованием, 90 процентов которых уже имеют опыт участия в боевых действиях.

Прошедший ранее на базе других ВУЗов Харькова выпуск на курсах переподготовки бывших армейцев в рамках программы НАТО-Украина показал эффективность подобных мероприятий, особенно в вопросах трудоустройства выпускников

Курсы начали свою работу в начале июня. Среди слушателей - обучение проходили специалисты противовоздушной обороны Сухопутных войск, зенитных ракетных, радиотехнических подразделений, авиационный технический состав – сообщили на сайте минобороны Украины.

По словам командования учебного заведения, в течение 3-х месяцев с военнослужащими проводились теоретические и практические занятия по повышению их профессионального уровня по военным специальностям.

Акцент в работе сделан непосредственно на практическую составляющую, 70 процентов учебного времени отведено на практические занятия в технике.

Например, тренировки расчетов противовоздушной обороны проводилось в учебной авиационной бригаде, при выполнении полетов курсантами летного факультета военного университета, что позволило личному составу отрабатывать свои действия на реальных целях.

Кроме того, опытные руководители и преподаватели, современная учебно-материальная база, необходимые бытовые условия как составляющие эффективной системы подготовки офицерских кадров позволили успешно выполнить все запланированные программой курсов мероприятия.

«Особенности современной ратного дела в условиях ведения гибридной войны агрессором против нашей страны требуют от офицеров профессионализма, умение быстро воспринимать новое, способности брать ответственность на себя, умело действовать в условиях дефицита времени, больших морально-психологических и физических нагрузок. Уверен, что каждый выпускник обладает этими качествами и сделает свой достойный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства,» - отметил во время поздравления выпускников руководитель ВУЗа.

Во время торжественного мероприятия 30 выпускников получили погоны младших лейтенантов.

По завершению основной части мероприятия, выпускников поздравили родители, родные и сослуживцы