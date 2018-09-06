06.09.2018 18:06

Резервисты Харькова закончили учебные сборы (ФОТО)

Сегодня, 6 сентября, на базе сборного пункта Харьковского областного комиссариата состоялись торжества по случаю завершения учебных сборов с военнообязанным оперативного резерва II очереди.



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Награды резервистам

В учебные собрания было привлечено около 2100 человек, из которых более 300 офицеров запаса. С личным составом бригады территориальной обороны были проведены практические занятия по специальной, огневой, инженерной, тактической, военно-медицинской подготовки и тому подобное.

По итогам полевых учений более 150 лучших военных было награждение знаками отличия оборонного ведомства, грамотами и благодарностями. Также резервистам было присвоено воинское звание.

- Мне приятно отметить, что мы вместе справилась с поставленной задачей и в соответствующие сроки успешно и результативно провели учебные сборы. За это время вы смогли приобрести необходимые навыки и умения в военном деле, научились действовать при разных обстоятельствах. Отдельная благодарность инструкторский состав, который передавал свой боевой опыт, - подчеркнул в своем выступлении руководитель сборов военный комиссар областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

Следует отметить, что около 30 процентов личного состава бригады территориальной обороны выразили желание подписать военный контракт.