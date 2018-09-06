Резервисты Харькова закончили учебные сборы (ФОТО)

Сегодня, 6 сентября, на базе сборного пункта Харьковского областного комиссариата состоялись торжества по случаю завершения учебных сборов с военнообязанным оперативного резерва II очереди.
В учебные собрания было привлечено около 2100 человек, из которых более 300 офицеров запаса. С личным составом бригады территориальной обороны были проведены практические занятия по специальной, огневой, инженерной, тактической, военно-медицинской подготовки и тому подобное.
По итогам полевых учений более 150 лучших военных было награждение знаками отличия оборонного ведомства, грамотами и благодарностями. Также резервистам было присвоено воинское звание.
- Мне приятно отметить, что мы вместе справилась с поставленной задачей и в соответствующие сроки успешно и результативно провели учебные сборы. За это время вы смогли приобрести необходимые навыки и умения в военном деле, научились действовать при разных обстоятельствах. Отдельная благодарность инструкторский состав, который передавал свой боевой опыт, - подчеркнул в своем выступлении руководитель сборов военный комиссар областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.
Следует отметить, что около 30 процентов личного состава бригады территориальной обороны выразили желание подписать военный контракт.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
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