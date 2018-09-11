11.09.2018 16:16

Харьковские зенитчики - лучшие в Нацгвардии (ФОТО)

Представители Первой столицы победили в соревнованиях нацгвардейцев.



//ngu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины, зенитный расчет из Харькова занял первое место в соревнованиях на лучший расчет зенитчиков среди подразделений противовоздушной обороны Национальной гвардии Украины.



В рамках лагерного сбора подразделений ПВО в Ровенской области, прошли соревнования на лучший расчет ЗУ-23 среди подразделений противовоздушной обороны Национальной гвардии Украины.



Для участия в соревнованиях от каждого территориального управления Нацгвардии были сформированы наиболее подготовленные команды. От Востока честь представлять территориальное объединение выпала расчета воинской части 3017.



С самого начала до финального этапа соревнования под руководством ГУ Нацгвардии Украины бойцы продемонстрировали высокий уровень своих способностей и неустанную жажду стать лучше. Расчеты соревновались в нескольких номинациях: выполнение нормативов боевой работы, комплексное соревнование (зенитный биатлон) и выполнения упражнений боевых стрельб. Итак, по результатам соревнований, первое место занял зенитный расчет воинской части 3017.



Как отметил наводчик расчета старший солдат Алексей Керимов: «Мы выходили на рубеж открытия огня с одной мыслью - осуществить точный выстрел и победить. И плотный дождь нам не помешал ».



За ходом соревнований внимательно наблюдали командиры участников, искренне болея за свои команды.



«Мы настолько проникались духом соревнований, сами чувствовали себя частью команды. В душе мы вместе с бойцами отрабатывали нормативы, бежали эстафету, выполняли упражнения боевых стрельб », - отметил командир дивизиона подполковник Владимир Лютый.



Теперь победителей ждут новые соперники уже из Вооруженных Сил Украины. В течение 3 дней 5 расчетов ЗУ-23 будут бороться за звание лучших, а уже в пятницу мы узнаем чья команда сильная.