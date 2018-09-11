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11.09.2018  16:16   

Харьковские зенитчики - лучшие в Нацгвардии (ФОТО)

Представители Первой столицы победили в соревнованиях нацгвардейцев.


//ngu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины, зенитный расчет из Харькова занял первое место в соревнованиях на лучший расчет зенитчиков среди подразделений противовоздушной обороны Национальной гвардии Украины.

В рамках лагерного сбора подразделений ПВО в Ровенской области, прошли соревнования на лучший расчет ЗУ-23 среди подразделений противовоздушной обороны Национальной гвардии Украины.

Для участия в соревнованиях от каждого территориального управления Нацгвардии были сформированы наиболее подготовленные команды.  От Востока честь представлять территориальное объединение выпала расчета воинской части 3017.

С самого начала до финального этапа соревнования под руководством ГУ Нацгвардии Украины бойцы продемонстрировали высокий уровень своих способностей и неустанную жажду стать лучше.  Расчеты соревновались в нескольких номинациях: выполнение нормативов боевой работы, комплексное соревнование (зенитный биатлон) и выполнения упражнений боевых стрельб.  Итак, по результатам соревнований, первое место занял зенитный расчет воинской части 3017.

 Как отметил наводчик расчета старший солдат Алексей Керимов: «Мы выходили на рубеж открытия огня с одной мыслью - осуществить точный выстрел и победить.  И плотный дождь нам не помешал ».

За ходом соревнований внимательно наблюдали командиры участников, искренне болея за свои команды.

«Мы настолько проникались духом соревнований, сами чувствовали себя частью команды.  В душе мы вместе с бойцами отрабатывали нормативы, бежали эстафету, выполняли упражнения боевых стрельб », - отметил командир дивизиона подполковник Владимир Лютый.

Теперь победителей ждут новые соперники уже из Вооруженных Сил Украины.  В течение 3 дней 5 расчетов ЗУ-23 будут бороться за звание лучших, а уже в пятницу мы узнаем чья команда сильная.

 

 

 

 

 

Источник:   Нциональная гвардия Украины
 Тэги:  победители, лучшие в нацгвардии, харьков
 
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