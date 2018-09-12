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12.09.2018  15:08   

Харьковская тероборона лучшая в Украине – отчет облвоенкомата

Как рассказал в ходе брифинга 11 сентября военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин, по итогам военных сборов наша область была признана одной из лучших в Украине по уровню организации подобных мероприятий.


//khovk.org

«Особенностью проведения собрания в Харьковской области было то, что мы имели ограниченное время на оповещения. Если Черниговская область, например, имела подготовку полгода, то мы - 1 месяц. … Так, при формировании подразделений территориальной обороны акцент делался на предприятиях и учреждениях - и мы смогли сформировать подразделения в течение 14 часов - при том, что на это нам давали два дня », - рассказал военком Юрий Калгушкин.

     Среди особенностей проведения собрания в Харьковской области - также, возможность использования материальной базы военных полигонов ВСУ и Национальной гвардии для размещения батальонов на местах формирования: в Змиевском, Дергачевском, Лозовском, Купянском, Изюмском и Чугуевском районах.

    «Проверку проведения собрания в области осуществляли командующий Сухопутных войск и начальник Генштаба Украины. Они высоко оценили качество проведения собрания. По итогам мероприятия более 1200 участников награждены отличиями, 230 получили очередное воинское звание. Всего участие в собрании приняли более 2200 человек », - уточнил военный комиссар.

     В качестве инструкторов к проведению собрания теробороны были привлечены 153 военнослужащих из различных военных подразделений и представители общественных организаций (областного Союза участников АТО и др.).

     «Несколько сотен человек прибыли на место проведения собрания по собственной инициативе и были готовы к выполнению задач. … Это очень важно, ведь говорит о том, что в области проживают мотивированы патриоты, готовые встать на защиту Родины в любой момент», -  подчеркнул один из спикеров на брифинге в областном военкомате.

Источник:   Харьковский облвоенкомат
 Тэги:  военком, оборона, харьков, итоги, призыв
 
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