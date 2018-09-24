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24.09.2018  10:19   

Харьковчане создают танк круче Булата

Новая техника появился в Украине в 2019 году.


// uos.ua

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова разрабатывает танк, который будет превосходить по боевым возможностям знаменитый Т-64БВ «Булат», пишет «Сегодня».

Главная цель конструкторов – собрать достойный танк за как можно меньшие средства и непродолжительно время, сообщил начальник Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник.

«Т-64БВ – наш основной танк, им обеспечено войска, танковые бригады. Я уже неоднократно отмечал, что бытовало мнение еще лет десять назад, что «Булат» – последняя модернизация, и все. Но, как показала практика применения этих машин, она имеет достаточно большой потенциал модернизации. Сегодня в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. Морозова осуществляют опытно-конструкторские разработки, и в следующем году мы будем иметь машину, которая по своим боевым свойствам будет превышать свойства танка «Булат» – и по защищенности, и по подвижности. Работы происходят комплексным методом – по подвижности, совершенствование моторно-трансмиссионного отделения, систем связи, навигации, системы управления вооружением. Главная задача модернизации – изготовить за незначительные средства и короткое время надежный образец», – рассказал Мельник.

Генерал отметил, что также происходят опытно-конструкторские разработки, касающиеся импортозамещения составляющих танка «Оплот».

Тэги:  танк, булат, модернизация, харьков
 
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