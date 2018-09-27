Молодежь Харькова протестируют на физическую выносливость

29 сентября на базе Тренингового центра Национальной полиции в Харьковской области пройдет военно-патриотическая игра для молодежи «Сила духа».
Около 200 человек в возрасте от 16 до 35 лет примут участие в игре. Они будут выполнять физические упражнения и преодолевать полосу препятствий.
Также все желающие получат возможность ознакомиться с работой патрульной полиции, увидеть показательные выступления кинологов с собаками, Батальона полиции особого назначения и представителей Харьковского десантно-спортивного клуба «Маргеловец».
Начало мероприятия - в 11:00.
Организаторы мероприятия - управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и отдел ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
влажн.:
давл.:
ветер: