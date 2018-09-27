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27.09.2018  08:14   

Молодежь Харькова протестируют на физическую выносливость

29 сентября на базе Тренингового центра Национальной полиции в Харьковской области пройдет военно-патриотическая игра для молодежи «Сила духа».


// city.kharkov.ua

Около 200 человек в возрасте от 16 до 35 лет примут участие в игре. Они будут выполнять физические упражнения и преодолевать полосу препятствий.

Также все желающие получат возможность ознакомиться с работой патрульной полиции, увидеть показательные выступления кинологов с собаками, Батальона полиции особого назначения и представителей Харьковского десантно-спортивного клуба «Маргеловец».

Начало мероприятия - в 11:00.

Организаторы мероприятия - управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и отдел ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сила духа, игра, харьков
 
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