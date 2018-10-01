В Харькове количество призывников в половину увеличено - с 1080 ребят, как это было весной, до 1550 новобранцев осеннего призыва

С 1 октября до декабря текущего года, в соответствии с Указом Президента Украины и распоряжением Кабинета Министров Украины, будет проводиться, продленный почти на месяц, осенний призыв граждан на срочную военную службу.
Хотя официальный старт призывной кампании в пресс-службе Министерства обороны Украины объявили с 1 октября, подготовительные работы в Харьковском военкомати активно велись еще с прошлого месяца.
С начала учебного года на базе Харьковского областного военного комиссариата был проведен инстpукторско - методический сбор с членами областной и всех районных призывных комиссий о порядке организации и проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу осенью 2018 года.
Руководил мероприятиями директор департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской ОГА Алексей Максимов
Военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин уточнил, что до официального старта призывной компании в райвоенкоматы было вызвано сотни человек с целью изучения на предмет изучения пригодности к военной службе. В Харькове уже с 1 сентября все медицинские комиссии работают с юношами призывного возраста.
Полковник Юрий Калгушкин отмечает необходимость увеличения количества выступлений на телевидении или со страниц газет с вопросами проведения призыва, как важной части военно-патриотического воспитания молодежи.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: