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05.10.2018  15:47   

Как харьковские пограничники свои навыки проверяли (ФОТО)

Прошли учения Харьковского погранотряда.


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Как сообщает Госпогранслужба, в Главном центре подготовки личного состава успешно завершилась подготовка персонала Харьковского пограничного отряда.

Обучение происходило по программам подготовки вычислителей, разведчиков и специалистов минометных расчетов. 

Пограничники практически научились выполнять приемы и команды во время занятия командно-наблюдательного пункта и огневой позиции, определять цели, осуществлять подготовку данных для стрельбы, наводить минометы на цели и менять огневые позиции.

Завершающим этапом подготовки стали боевые стрельбы с выполнением задач «Поражение неподвижных целей полупрямой наводкой минометом», других задач и способом полной подготовки. 

По завершению стрельб пограничники минометной залога выполнили все задания.

Тэги:  учения, пограничники, харьков, стрельба
 
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