13.10.2018 10:10

Торжественная отправка харьковских призывников «ОСЕНЬ-2018» в войска (ФОТО)

На областном сборном пункте Харьковского областного военного комиссариата состоялись торжественные проводы первых призывников осенней призывной компании.



Торжественная отправка харьковских призывников «ОСЕНЬ-2018» в войска (ФОТО)



«Сегодня обычные молодые ребята стали составной сильной, боеспособной и современной армии, способной защитить свою страну от агрессии со стороны любого врага. Я благодарю всех призывникам, которые приходят в военные комиссариаты и выражают желание служить Родине, а также я благодарю их родителям за то, что они поддержали это стремление своих детей», - отметил исполняющий обязанности военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковник Сергей Гатченко

В учебные центры направлено 60 человек. За период осенне-зимней призывной кампании, будет призвано около 1550 ребят в возрасте от 20 до 27 лет, которые станут в ряды воинов Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

По исторической традиции представителями духовенства был совершен обряд благословения призывников на добрую службу Родине.

Вниманию призывников и гостям мероприятия были представлены показательные выступления подразделений Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

После проведения торжественной части мероприятия для будущих военнослужащих, их родных и гостей в актовом зале был проведен праздничный концерт.