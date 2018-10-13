Торжественная отправка харьковских призывников «ОСЕНЬ-2018» в войска (ФОТО)

На областном сборном пункте Харьковского областного военного комиссариата состоялись торжественные проводы первых призывников осенней призывной компании.
«Сегодня обычные молодые ребята стали составной сильной, боеспособной и современной армии, способной защитить свою страну от агрессии со стороны любого врага. Я благодарю всех призывникам, которые приходят в военные комиссариаты и выражают желание служить Родине, а также я благодарю их родителям за то, что они поддержали это стремление своих детей», - отметил исполняющий обязанности военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковник Сергей Гатченко
В учебные центры направлено 60 человек. За период осенне-зимней призывной кампании, будет призвано около 1550 ребят в возрасте от 20 до 27 лет, которые станут в ряды воинов Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
По исторической традиции представителями духовенства был совершен обряд благословения призывников на добрую службу Родине.
Вниманию призывников и гостям мероприятия были представлены показательные выступления подразделений Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.
После проведения торжественной части мероприятия для будущих военнослужащих, их родных и гостей в актовом зале был проведен праздничный концерт.
День обещает творческий полет мысли. Можно изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.
Ближайшие дни в городе будут преимущественно солнечными и теплыми.
С 2018 года Всемирный день перелетных птиц отмечается два раза в года: каждую вторую субботу мая и октября.
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