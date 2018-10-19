19.10.2018 14:20

Армейских «уклонистов» в частях заменят харьковчане-инвалиды

Харьковский центр занятости, со ссылкой на министерство обороны, опубликовал перечень воинских частей, где разрешено служить инвалидам.



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Минобороны определило перечень частей, учреждений, в которых должности могут быть замещены военными, признанные военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе.

Перечень воинских частей, учебных заведений, учреждений и организаций утвержден приказом Министерства обороны Украины от 10 октября 2018 № 510 (прилагается).

Напомним, что перечень должностей для этой категории военнослужащих был утвержден приказом МОУ от 14 августа 2018 №410. Приказы изданные во исполнение закона , который предоставил возможность военным, которые были ранены, получили травмы, увечья и признаны непригодными, продолжать службу.