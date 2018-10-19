Армейских «уклонистов» в частях заменят харьковчане-инвалиды

Харьковский центр занятости, со ссылкой на министерство обороны, опубликовал перечень воинских частей, где разрешено служить инвалидам.
Минобороны определило перечень частей, учреждений, в которых должности могут быть замещены военными, признанные военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе.
Перечень воинских частей, учебных заведений, учреждений и организаций утвержден приказом Министерства обороны Украины от 10 октября 2018 № 510 (прилагается).
Напомним, что перечень должностей для этой категории военнослужащих был утвержден приказом МОУ от 14 августа 2018 №410. Приказы изданные во исполнение закона , который предоставил возможность военным, которые были ранены, получили травмы, увечья и признаны непригодными, продолжать службу.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
влажн.:
давл.:
ветер: