Духовенство обсудило вызовы и перспективы развития капелланства в новой украинской армии

Протоиерей Харьковской епархии принял участие в конференции «Духовенство УПЦ в системе военного капелланства (духовенства) Украины»
На Закарпатье во второй декаде октября, по инициативе Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины, на территории военной части Т0300 г. Чоп состоялось ежегодное собрание военных священников Украины .
По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия протоиерей Владимир Катречко принял участие в конференции от Харьковской епархии.
За время мероприятия была проведена конференция на тему «Духовенство УПЦ в системе военного капелланства (духовенства) Украина: вызовы и перспективы развития».
Собрание традиционно началось с молитвы, после чего было зачитано приветствие участникам собрания от главы УПЦ.
Далее к собравшимся в зале обратился председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин.
Своими отчетами и достижениями также поделились представители других епархий, после чего были подведены итоги собрания.
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