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23.10.2018  16:23   

Духовенство обсудило вызовы и перспективы развития капелланства в новой украинской армии

Протоиерей Харьковской епархии принял участие в конференции «Духовенство УПЦ в системе военного капелланства (духовенства) Украины»


eparchia.kharkov.ua
Фото: капелланы УПЦ

На Закарпатье во второй декаде октября, по инициативе Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины, на территории военной части Т0300 г. Чоп состоялось ежегодное собрание военных священников Украины . 
По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия протоиерей Владимир Катречко принял участие в конференции от Харьковской епархии. 
За время мероприятия была проведена конференция на тему «Духовенство УПЦ в системе военного капелланства (духовенства) Украина: вызовы и перспективы развития». 
Собрание традиционно началось с молитвы, после чего было зачитано приветствие участникам собрания от главы УПЦ. 
Далее к собравшимся в зале обратился председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин. 
Своими отчетами и достижениями также поделились представители других епархий, после чего были подведены итоги собрания. 

Источник:   Харькоовская епархия
 Тэги:  капеллан, харьков, епархия, православие, моральный дух
 
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