23.10.2018 16:23

Духовенство обсудило вызовы и перспективы развития капелланства в новой украинской армии

Протоиерей Харьковской епархии принял участие в конференции «Духовенство УПЦ в системе военного капелланства (духовенства) Украины»



eparchia.kharkov.ua

Фото: капелланы УПЦ

На Закарпатье во второй декаде октября, по инициативе Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины, на территории военной части Т0300 г. Чоп состоялось ежегодное собрание военных священников Украины .

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия протоиерей Владимир Катречко принял участие в конференции от Харьковской епархии.

За время мероприятия была проведена конференция на тему «Духовенство УПЦ в системе военного капелланства (духовенства) Украина: вызовы и перспективы развития».

Собрание традиционно началось с молитвы, после чего было зачитано приветствие участникам собрания от главы УПЦ.

Далее к собравшимся в зале обратился председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин.

Своими отчетами и достижениями также поделились представители других епархий, после чего были подведены итоги собрания.