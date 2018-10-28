28.10.2018 08:22

Теперь в армии - равноправие мужчин и женщин

Соответствующий закон вступил в силу.



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Вступил в силу закон о равноправии женщин и мужчин в армии

27 октября, в силу вступил закон, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинских званий и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

"Женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола), в состав которого принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождения военной службы, прохождение службы в военном резерве, выполнения воинского долга в запасе и соблюдение правил военного учета ", - соответствующий законопроект был опубликован в официальном издании" Голос Ук и ".

Также документ позволяет назначать женщин в суточный наряд, однако с соблюдением законодательства по вопросам охраны материнства и детства, а также отменяет ограничения по службе женщин в военном запасе.

От прохождения сборов намерены освобождать не всех женщин-военнослужащих, а только беременных.