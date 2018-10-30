30.10.2018 09:50

На базе харьковского КБ руководящий состав военных частей НГУ, ВСУ, ГПСУ обучали новейшим технологиям

Практические занятия помогут руководителям воинских подразделений максимально эффективно владеть лучшими разработками харьковских бронетехников



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Фото: курсанты на ГП КБ им. Морозова

25-26 октября 2018 года в ГП «ХКБМ», по обращению Национальной академии Национальной гвардии Украины (НАНГУ), были проведены практические занятия с офицерами Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Вооруженных Сил Украины, которые проходят обучение в НАНГУ.

Тематика занятий связана с освещением вопросов научно-технического сопровождения создания и модернизации образцов вооружения и военной техники и направлено на повышение общего уровня знаний руководящего состава военных частей НГУ, ВСУ, ГПСУ.

Во время обучения командиры и заместители командующих по вооружению военных частей указанных военных структур ознакомились с историей ГП «ХКБМ», образцами боевых бронированных машин, которые были созданы специалистами ГП «ХКБМ», порядком проведения ОКР и НИОКР военной техники, осмотрели опытно-производственную базу ГП «ХКБМ» и новейшие образцы техники.