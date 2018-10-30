30.10.2018 18:22

Вручение повесток на улицах Харькова: комментарий военкома

В Харьковской области созданы специальные комиссии, которые напоминают призывникам о необходимости явиться в военкомат после объявления призыва.



// Харьков 1654

У лиц призывного возраста от 18 до 27-ми лет на улицах будут проверять документы. В состав комиссии обычно входят военнослужащие и полицейские.



В комиссариате отмечают, согласно закону, военнообязанные во время призыва должны являться в учреждение без напоминаний и без вручения повестки.



«Поскольку не явились уже около 1,5 тысячи человек, мы проверяем документы у юношей. Если комиссия выявит призывника, то ему объясняют, в которой военкомат он должен прийти и где он находится», – рассказал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин.



По заверению военкома, ни у юношей, ни у их родителей нет никаких причин опасаться срочной военной службы.



«Ребят после обучения направляют только в воинские части по месту их дислокации. На территорию проведения ООС юноша не отправляют», – подчеркнул Юрий Калгушкин.



Военком также отметил, что если члены комиссии нарушают действующее законодательство, то о таких случаях следует сообщать в облвоенкомат. Будет проведено расследование, чтобы не допускать нарушений в будущем.