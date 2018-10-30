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30.10.2018  18:22   

Вручение повесток на улицах Харькова: комментарий военкома

В Харьковской области созданы специальные комиссии, которые напоминают призывникам о необходимости явиться в военкомат после объявления призыва.


// Харьков 1654

У лиц призывного возраста от 18 до 27-ми лет на улицах будут проверять документы. В состав комиссии обычно входят военнослужащие и полицейские.

В комиссариате отмечают, согласно закону, военнообязанные во время призыва должны являться в учреждение без напоминаний и без вручения повестки.

«Поскольку не явились уже около 1,5 тысячи человек, мы проверяем документы у юношей. Если комиссия выявит призывника, то ему объясняют, в которой военкомат он должен прийти и где он находится», – рассказал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин.

По заверению военкома, ни у юношей, ни у их родителей нет никаких причин опасаться срочной военной службы.

«Ребят после обучения направляют только в воинские части по месту их дислокации. На территорию проведения ООС юноша не отправляют», – подчеркнул Юрий Калгушкин.

Военком также отметил, что если члены комиссии нарушают действующее законодательство, то о таких случаях следует сообщать в облвоенкомат. Будет проведено расследование, чтобы не допускать нарушений в будущем.

Тэги:  военкомат, призыв, повестка, харьков
 
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