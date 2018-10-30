Главная Новости Армия Петр Порошенко: Харьковское КБ имени Морозова выпустило БТРы из новой брони
30.10.2018  18:42   

Петр Порошенко: Харьковское КБ имени Морозова выпустило БТРы из новой брони

Первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской брони в харьковском КБ имени Морозова, получила украинская армия.


// Facebook

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Более 100 конструкторских изменений были внесены за последние 4 года по результатам использования в боях», – написал о новой технике Петр Порошенко.

По ловам президента, спецсталь, которую использовали для бронирования военных машин, прошла все уровни испытаний и контроля, и по своим характеристикам соответствует самым высоким мировым стандартам.

Тэги:  порошенко, бтр, кб морозова, харьков
 
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