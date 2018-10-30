Петр Порошенко: Харьковское КБ имени Морозова выпустило БТРы из новой брони

Первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской брони в харьковском КБ имени Морозова, получила украинская армия.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
«Более 100 конструкторских изменений были внесены за последние 4 года по результатам использования в боях», – написал о новой технике Петр Порошенко.
По ловам президента, спецсталь, которую использовали для бронирования военных машин, прошла все уровни испытаний и контроля, и по своим характеристикам соответствует самым высоким мировым стандартам.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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давл.:
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