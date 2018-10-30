Желающих служить кпо контракту ждут на ярмарке вакансий

31 октября в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на военную службу по контракту.
Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).
Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.
Вакансии представят Индустриальный и Немышлянский районные военные комиссариаты.
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По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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давл.:
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