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30.10.2018  20:07   

Желающих служить кпо контракту ждут на ярмарке вакансий

31 октября в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на военную службу по контракту.


// Status Quo

Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).

Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.

Вакансии представят Индустриальный и Немышлянский районные военные комиссариаты.

Тэги:  ярмарка вакансий, армия, контракт, харьков
 
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