05.11.2018 10:50

Призывная компания в Харькове приближается к «экватору»

Особенностью осеннего призыва стали повышение на 50% количества призывников и создание скандальных комиссий, которые напоминают призывникам о необходимости явиться в военкомат после объявления призыва.



://kh.sfs.gov.ua

В районных военных комиссариатах Харькова и области активно работают призывные комиссии. Призывники проходят медицинское освидетельствование и профессионально - психологический отбор.

С каждым призывником общаются представители воинских частей проявляют склонности и предпочтения призывников и предлагают виды служебной деятельности которые ближе подходят призывникам – сообщается на страничек облвоенкомата 5 ноября.

Как уже сообщалось, Харьковская область согласно плану выполняет государственные заказы по поставке призывников в учебные центры Вооруженных Сил Украины, Национальной Гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной службы специального транспорта. На сегодняшний день в учебные центры отправлено более 900 призывников из 1550 «запланированных». Таким образом, невзирая на то, что призывная компания только приближается к условному «экватору» по призывникам выполнено более 70% планового задания.

В лучшую сторону по выполнению задач отмечаются призывные комиссии Индустриального и Шевченковского районов г.. Харькова и Золочевского, Зачепиловского, Дергачевского районов Харьковской области.