Особенностью осеннего призыва стали повышение на 50% количества призывников и создание скандальных комиссий, которые напоминают призывникам о необходимости явиться в военкомат после объявления призыва.
В районных военных комиссариатах Харькова и области активно работают призывные комиссии. Призывники проходят медицинское освидетельствование и профессионально - психологический отбор.
С каждым призывником общаются представители воинских частей проявляют склонности и предпочтения призывников и предлагают виды служебной деятельности которые ближе подходят призывникам – сообщается на страничек облвоенкомата 5 ноября.
Как уже сообщалось, Харьковская область согласно плану выполняет государственные заказы по поставке призывников в учебные центры Вооруженных Сил Украины, Национальной Гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной службы специального транспорта. На сегодняшний день в учебные центры отправлено более 900 призывников из 1550 «запланированных». Таким образом, невзирая на то, что призывная компания только приближается к условному «экватору» по призывникам выполнено более 70% планового задания.
В лучшую сторону по выполнению задач отмечаются призывные комиссии Индустриального и Шевченковского районов г.. Харькова и Золочевского, Зачепиловского, Дергачевского районов Харьковской области.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: