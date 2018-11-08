Главная Новости Армия В Харькове военкоматов больше не будет (ВИДЕО)
08.11.2018  19:47   

В Харькове военкоматов больше не будет (ВИДЕО)

Теперь вместо военкоматов - территориальные центры комплектования и социальной поддержки.


youtube.com

Как сообщает МГ Объектив, приемниками военкоматов станут территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Они будут действовать наподобие «единого окна» в центрах предоставления административных услуг.  Также изменится процесс призыва - он станет более цивилизованным и комфортным.

Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата

"Основная цель формирования центров комплектования и социальной поддержки - это создание прозрачной системы предоставления сервисных административных услуг по социальной и правовой защите военнообязанных, резервистов, ветеранов войны, участников боевых действий и членов их семей, а также совершенствование порядка комплектования войск и повышения качества организации оборонно -мобилизацийной работы".

Пилотный проект реализовали в прошлом в Черниговской области.  До конца этого года на новую систему перейдут четыре региона.  Полностью завершить реорганизацию имеют до 2020 года.

Андрей Семенович, заместитель военного комиссара Харьковского областного военкомата по морально-психологическому обеспечению

"Мы очень хотим, чтобы, сменив вывеску, изменился и сам подход к этой работе, к этой точки зрения.  Это создание само помещение, или материальной базы где могли бы люди приходить в военный комиссариат и решать вопросы".

 Центр будет работать ежедневно с 8:00 до 17:00 без перерыва.  Планируется создание материальной базы для людей с инвалидностью. 

Также обустроят зону ожидания.  В рамках проекта будет создан Единый государственный реестр военнообязанных.

Источник:   Медиа группа Объектив
 Тэги:  военкоматы закрывают, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

В горсовете прокомментировали ход отопительного сезона
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 