08.11.2018 19:47

В Харькове военкоматов больше не будет (ВИДЕО)

Теперь вместо военкоматов - территориальные центры комплектования и социальной поддержки.



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Как сообщает МГ Объектив, приемниками военкоматов станут территориальные центры комплектования и социальной поддержки.



Они будут действовать наподобие «единого окна» в центрах предоставления административных услуг. Также изменится процесс призыва - он станет более цивилизованным и комфортным.



Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата

"Основная цель формирования центров комплектования и социальной поддержки - это создание прозрачной системы предоставления сервисных административных услуг по социальной и правовой защите военнообязанных, резервистов, ветеранов войны, участников боевых действий и членов их семей, а также совершенствование порядка комплектования войск и повышения качества организации оборонно -мобилизацийной работы".



Пилотный проект реализовали в прошлом в Черниговской области. До конца этого года на новую систему перейдут четыре региона. Полностью завершить реорганизацию имеют до 2020 года.



Андрей Семенович, заместитель военного комиссара Харьковского областного военкомата по морально-психологическому обеспечению

"Мы очень хотим, чтобы, сменив вывеску, изменился и сам подход к этой работе, к этой точки зрения. Это создание само помещение, или материальной базы где могли бы люди приходить в военный комиссариат и решать вопросы".



Центр будет работать ежедневно с 8:00 до 17:00 без перерыва. Планируется создание материальной базы для людей с инвалидностью.

Также обустроят зону ожидания. В рамках проекта будет создан Единый государственный реестр военнообязанных.