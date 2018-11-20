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20.11.2018  16:00   

Пара тысяч харьковчан добровольно примерили военную форму

С начала 2018 года около 1800 жителей Харьковщины добровольно вступили в ряды воинов-контрактников.


// ХОГА
«Уже третий год подряд Харьковская область держится в тройке лидеров среди регионов Украины по отбору профессиональных военных, - рассказал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин. - В октябре-ноябре наблюдается определенная положительная тенденция по увеличению количества желающих служить в армии. Этому поспособствовало завершение сезонных работ и распространение информации об увеличении военным на треть денежного довольствия с января 2019 года. Также я замечаю, что постепенно все больше молодых людей в возрасте 18-22 года выбирают военную жизнь».

По словам офицера, из всех нынешних новобранцев-контрактников более 700, или 40%, пришли в военкоматы, имея статус участника боевых действий. А среди новичков военной службы было 130 девушек.

«Приоритетным направлением призывной работы было и остается комплектование воинских коллективов Десантно-штурмовых войск и частей морской пехоты, а также боевых соединений Сухопутных войск. Так, воинами-десантниками в 2018-м стали более 200 харьковчан. Наибольшее количество наших земляков мы направили в 25-ю отдельную воздушно-десантную и 81-ю отдельную аэромобильную бригады», - пояснил Юрий Калгушкин.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  контракт, армия, калгушкин, харьков
 
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