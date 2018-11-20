Пара тысяч харьковчан добровольно примерили военную форму

С начала 2018 года около 1800 жителей Харьковщины добровольно вступили в ряды воинов-контрактников.
По словам офицера, из всех нынешних новобранцев-контрактников более 700, или 40%, пришли в военкоматы, имея статус участника боевых действий. А среди новичков военной службы было 130 девушек.
«Приоритетным направлением призывной работы было и остается комплектование воинских коллективов Десантно-штурмовых войск и частей морской пехоты, а также боевых соединений Сухопутных войск. Так, воинами-десантниками в 2018-м стали более 200 харьковчан. Наибольшее количество наших земляков мы направили в 25-ю отдельную воздушно-десантную и 81-ю отдельную аэромобильную бригады», - пояснил Юрий Калгушкин.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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