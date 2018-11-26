Главная Новости Армия В Харькове ВСУ приводят в полную боевую готовность
26.11.2018  15:17   

В Харькове ВСУ приводят в полную боевую готовность

В комплекс мероприятий входит оповещение личного состава и меры по его обеспечению.


facebook.com

Как сообщает NR, в Харьковской области по распоряжению начальника Генерального штаба воинские части приводят в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщили в региональном пресс-центре Минобороны.

Сегодня ночью на сайте военного ведомства была опубликована информация о том, что на основании распоряжения Совета национальной безопасности и обороны подразделения ВСУ будут приведены в состояние боеготовности "полная".

"В целом, это оповещение личного состава, а также мероприятия по боевому, техническому, тыловому, социально-психологическому обеспечению", - рассказал представитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины в Харькове Виталий Саранцев.

Источник:   NR
 Тэги:  всу, мобилизация, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.08 Криминал и происшествия Убийцы солдата Козакова признали свою вину 03.08 Криминал и происшествия В сети появились фото погибшего солдата ВСУ и его возможных убийц 26.07 Власть ВСУ испытали новые боеприпасы и оружие украинского производства
 
 

Видео

Харьков будет защищать права предпринимателей рынка "Барабашово"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 