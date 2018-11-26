В Харькове ВСУ приводят в полную боевую готовность

В комплекс мероприятий входит оповещение личного состава и меры по его обеспечению.
Как сообщает NR, в Харьковской области по распоряжению начальника Генерального штаба воинские части приводят в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщили в региональном пресс-центре Минобороны.
Сегодня ночью на сайте военного ведомства была опубликована информация о том, что на основании распоряжения Совета национальной безопасности и обороны подразделения ВСУ будут приведены в состояние боеготовности "полная".
"В целом, это оповещение личного состава, а также мероприятия по боевому, техническому, тыловому, социально-психологическому обеспечению", - рассказал представитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины в Харькове Виталий Саранцев.
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В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь с мокрым снегом, который после обеда может усилиться.
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