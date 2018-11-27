На Харьковщине военкоматы не ведут дополнительную мобилизацию – брифинг военного комиссара

Дополнительные силы для теробороны не призываются.
Об этом во время брифинга, в Харьковской облгосадминистрации, посвященном введению в регионе военного положения заявил военный комиссар Юрий Калгушкин.
Он отметил, что сейчас военкоматы ведут плановую работу, уточняются данные военнообязанных 1 и 2 очереди.
«Практически никого из военнообязанных мы не вызываем, сейчас только в телефонном режиме», - подчеркнул Калгушкин.
Он отметил, что не соответствует действительности информация о рассылке военкоматами смс, о принудительном приводе военнообязанных и тому подобное.
Военный комисар добавил, что с понедельника только ему лично позвонили более 200 граждан, которые изъявили желание быть мобилизованными на защиту государства.
Он также подчеркнул, что Харьковская область на 29 ноября полностью выполнит плановое задание по обеспечению осеннего призыва на срочную военную службу.
Военком Калгушкин подчеркнул, что на территории региона сейчас никакие учебные сборы не проводятся.
Больше слушайте, нежели говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
После Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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