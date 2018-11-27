27.11.2018 16:25

Предприятия Харьковщины, входящие в состав «Укроборонпрома», перешли на особый режим работы

Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».



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В связи с актом неприкрытой военной агрессии Российской Федерации и утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» (№9338), ГК «Укроборонпром» должен сообщить о возможных изменениях в порядке работы некоторых предприятий, входящих в состав Концерна – говорится в сообщении.

Из открытых источников стало известно, что возможные изменения касаются следующих предприятий:

1. Государственное предприятие «110 Харьковский автомобильный ремонтный завод»,

2. Государственное предприятие «126 Харьковский автомобильный ремонтный завод»,

3. Государственное предприятие «Харьковский бронетанковый ремонтный завод»,

4. Государственное предприятие «Балаклейский ремонтный завод»,

5. Государственное предприятие «Чугуевский авиационный ремонтный завод»,

6. Казенное предприятие «Змиевской ремонтный энергомеханический завод»,

7. Государственное предприятие «Харьковский завод транспортного оборудования»,

8. Государственное предпри приятие «Харьковский машиностроительный завод ФЭД»,

9. Казенное предприятие «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» ,

10. Государственное предприятие «Харьковское агрегатное конструкторское бюро»,

11. Казенное предприятие Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению, государственное предприятие «Харьковский приборостроительный завод им. Т. Г. Шевченко»,

12. Государственное предприятие «Завод имени В. А. Малышева»,

13. Изюмский казенный приборостроительный завод.

Предприятия «Укроборонпрома» в Харьковской области будут работать в особом режиме, который включает возможное изменение графика их работы, производственной деятельности и выполнения задач, «связанных с функционированием государственной системы гражданской защиты», - говорится в сообщении.

Кроме этого, ГК «Укроборонпром» призывает не распространять любым способом информацию о перемещении военной техники и вооружения.