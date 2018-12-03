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03.12.2018  09:40   

Минобороны: на Харьковщине стабильная и управляемая ситуация

Руководство областей и силовых структур трех регионов - Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей – приняло участие в координационном совещании под председательством командующего войсками ОК «Восток».


// ХОГА
На совещании обсудили особенности взаимодействия военного командования, органов государственной власти и местного самоуправления в процессе введения и осуществления в Запорожской и Харьковской областях мероприятий и полномочий, предусмотренных Законом Украины «О правовом режиме военного положения».

В частности, рассмотрели и положительно решили вопрос поддержания постоянной оперативной связи органов управления Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и органов государственной власти. Особое внимание уделили вопросам территориальной обороны, обеспечения ресурсами соответствующих подразделений ТРО и подготовки к проведению сборов резервистов первой очереди.

Подводя итоги совещания, генерал-лейтенант Александр Красноок отметил, что в Харьковской и Запорожской областях, как и в целом в регионе, ситуация стабильная и управляемая. Проведение совещания позволило «сверить часы» и усилить координацию между военными и гражданскими органами власти.

Командующий войсками оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины также отметил, что в соответствии с решением Президента Украины меры по ограничению конституционных прав и свобод граждан военным командованием не внедряются.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  военное положение, минобороны, харьков
 
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