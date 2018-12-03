Минобороны: на Харьковщине стабильная и управляемая ситуация

Руководство областей и силовых структур трех регионов - Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей – приняло участие в координационном совещании под председательством командующего войсками ОК «Восток».
В частности, рассмотрели и положительно решили вопрос поддержания постоянной оперативной связи органов управления Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и органов государственной власти. Особое внимание уделили вопросам территориальной обороны, обеспечения ресурсами соответствующих подразделений ТРО и подготовки к проведению сборов резервистов первой очереди.
Подводя итоги совещания, генерал-лейтенант Александр Красноок отметил, что в Харьковской и Запорожской областях, как и в целом в регионе, ситуация стабильная и управляемая. Проведение совещания позволило «сверить часы» и усилить координацию между военными и гражданскими органами власти.
Командующий войсками оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины также отметил, что в соответствии с решением Президента Украины меры по ограничению конституционных прав и свобод граждан военным командованием не внедряются.
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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