Главная Новости Армия В преддверие дебютной международной оборонной выставки Харьков посетили египетские танкисты (ФОТО)
04.12.2018  17:25   

В преддверие дебютной международной оборонной выставки Харьков посетили египетские танкисты (ФОТО)

Перед тем, как провести первую в истории современного Египта выставку, военные решили «высадить» в Харькове десант специалистов


://morozov.com.ua

Международная выставка оборонной и военной промышленности «EDEX-2018» с 3 по 5 декабря 2018 впервые проходит в Международном выставочном центре в Каире под патронатом президента Абдель Фаттаха эль-Сиси. Выставка оранизована министерством обороны и военной промышленности совместно с британской компанией Clarion Events

В рамках подготовки к выставке на полигоне  ГП «Харьковское конструкторское бюро им. Морозова» состоялась встреча харьковских специалистов с генералами и офицерами Генерального штаба Вооруженных сил Египта.

Как сообщается на официальной странице харьковских оружейников, в рамках встреч были обсуждены вопросы модернизации и изготовление бронетехники. Со стороны высоких гостей была высказана заинтересованность ведущими разработками предприятия.

По сведениям пресс-службы, украинская сторона показала возможности глубокой модернизации танков Т-62 и Т-72 путем замены устаревших советских двигателей на современные украинские 6ТД-2. «Учитывая то, что отечественный двигатель вдвое мощнее советских, ремоторизированные танки получат значительно большую проходимость и маневренность. Кроме того, двигатели 6ТД, разработанные в Харьковском КБ и производящиеся на «Заводе им. Малышева» , уже неоднократно в реальной эксплуатации доказали свою эффективность даже при экстремальных температур и погодных условий», - отмечают в "Укроборонпроме".

Подтверждение этому – успешная работа харьковчан на Международной оборонной выставке IDEAS-2018, которая буквально на днях закончилась в Пакистане.

На полигоне высокие тактико-технические характеристики образцов вооружения и военной техники были подтверждены во время демонстрационных показов. Боевая стрельба из всех видов вооружения бронетранспортеров БТР-4 и БТР-4-МВ1, а также танка  «Оплот» подтвердила высокие характеристики точности и мощности данных образцов.

По словам директора предприятия Алексея Бабича ГП «ХКБМ» имеет опыт создания современных систем вооружения высокого качества с учетом индивидуальных потребностей заказчика.

Источник:   Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова
 Тэги:  танк, харьков, морозова, двигатель, египет, выставка
 
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