В Харькове провели расширенное совещание с руководителями батальонов теробороны региона (ФОТО)

На базе Харьковского областного военного комиссариата, заместитель командующего оперативного командования «Восток» по территориальной обороне полковник Сергей Брусов провел собрание с руководством управления и батальонов ТРО Харьковщины.
Во время собрания были рассмотрены вопросы порядка работы должностных лиц управления отдельных бригад и батальонов ТРО в ходе формирования подчиненных военных части и подготовки к выполнению задач при правового режима военного положения.
Проведено собрание также включали в себя вопросы качественного проведения учебных сборов резервистов, которые входят в состав подразделений территориальной обороны спланированных в текущем месяце.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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