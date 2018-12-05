05.12.2018 16:11

В Харькове провели расширенное совещание с руководителями батальонов теробороны региона (ФОТО)

На базе Харьковского областного военного комиссариата, заместитель командующего оперативного командования «Восток» по территориальной обороне полковник Сергей Брусов провел собрание с руководством управления и батальонов ТРО Харьковщины.



://khovk.org

Во время собрания были рассмотрены вопросы порядка работы должностных лиц управления отдельных бригад и батальонов ТРО в ходе формирования подчиненных военных части и подготовки к выполнению задач при правового режима военного положения.

Проведено собрание также включали в себя вопросы качественного проведения учебных сборов резервистов, которые входят в состав подразделений территориальной обороны спланированных в текущем месяце.