12.12.2018 10:12

На Харьковщине проходят сборы с бойцами соединения территориальной обороны (ФОТО)

В нескольких районах Харковщины под руководством военного комиссара области начались проверочные сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва второй очереди отдельной бригады территориальной обороны.



://khovk.org

- Мероприятие проводится в форме единого стрелкового дня, - пояснил командир бригады подполковник Игорь Кифоренко. - В ходе данного собрания будут проводиться занятия по огневой, тактико-специальной и медицинской подготовок. Практические занятия организованы на базе военных полигонов боевых частей Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии Украины.

По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, в первый день занятий - 08 декабря свои профессиональные навыки усовершенствовали более тысячи военнообязанных и резервистов.

- Руководителями на учебных местах назначено наиболее подготовленных военнослужащих с боевым опытом. Также. на общественных началах, в организации сборов широко привлекались инструкторы различных военно-спортивных и военно-патриотических объединений. Таким образом, мы постарались максимально достичь учебных целей и вооружить защитников Украины новыми военными знаниями и навыками, - подытожил полковник Юрий Калгушкин.

Сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва второй очереди отдельной бригады территориальной обороны в Харьковской области продлятся до 22 декабря.