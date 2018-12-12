На Харьковщине проходят сборы с бойцами соединения территориальной обороны (ФОТО)

В нескольких районах Харковщины под руководством военного комиссара области начались проверочные сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва второй очереди отдельной бригады территориальной обороны.
- Мероприятие проводится в форме единого стрелкового дня, - пояснил командир бригады подполковник Игорь Кифоренко. - В ходе данного собрания будут проводиться занятия по огневой, тактико-специальной и медицинской подготовок. Практические занятия организованы на базе военных полигонов боевых частей Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии Украины.
По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, в первый день занятий - 08 декабря свои профессиональные навыки усовершенствовали более тысячи военнообязанных и резервистов.
- Руководителями на учебных местах назначено наиболее подготовленных военнослужащих с боевым опытом. Также. на общественных началах, в организации сборов широко привлекались инструкторы различных военно-спортивных и военно-патриотических объединений. Таким образом, мы постарались максимально достичь учебных целей и вооружить защитников Украины новыми военными знаниями и навыками, - подытожил полковник Юрий Калгушкин.
Сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва второй очереди отдельной бригады территориальной обороны в Харьковской области продлятся до 22 декабря.
Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака подразумевает не слишком удачный день, чтобы отправляться в дорогу. Могут возникнуть трудности и задержки.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.
Выходного в нашей стране в этот день нет, зато есть повод поздравить с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к этим войскам.
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