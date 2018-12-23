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23.12.2018  09:52   

На Харьковщине завершили сборы бойцов тер обороны (ФОТО)

Около 90 резервистов подписали контракт


://khovk.org

Как сообщили в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, вчера, 22 декабря, состоялся заключительный этап проверочных сборов с военнообязанными и резервистами оперативного резерва II очереди, приписанными к подразделений отдельной бригады территориальной обороны который проходил в рамках «единого стрелкового дня» 8, 15 и 22 декабря..

По сведениям Минобороны, с 8 до 22 декабря под руководством военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата в регионе успешно проведен ряд мероприятий с целью укрепления обороноспособности Украины. Подведение итогов собрания и награждения лучших защитников Украины проведено на базе сборного пункта Харьковского облвоенкомата.

«К сборам привлекалось несколько тысяч человек. Акцент ставился на совершенствовании ребятами навыков по огневой, тактико-специальной, медицинской и других предметов боевой подготовки. Большую помощь с материально-техническим обеспечением мероприятия оказали местные органы самоуправления. Практические занятия вели военных полигонах боевых частей Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии Украины», - отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

По итогам проверочных сборов с военнообязанными и резервистами около 100 человек получили почетные отличия военного комиссара Харьковского ОВК, а также грамоты и благодарности от старших командиров или местной власти.

По словам командира бригады подполковника Игоря Кифоренко, хорошей новостью стало то, что в ходе собрания более 30 человек подписали соответствующие контракты уже проходят службу в военном резерве. Еще же около 60 ребят оформляют необходимые документы и вскоре тоже станут в ряды воинов-резервистов данного соединения теробороны.

Также в торжественной обстановке лучшие военнообязанные и резервисты были награждены грамотами и знаками отличия военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата и грамотами от высших военных штабов.

По завершению подведения итогов, военный капеллан отец Сергий благословил ребят на хорошую ратную службу и окропил освященной водой.

 

Источник:   Харьковский облвоенкомат
 Тэги:  тероборона, военкомат, харьков, контракт, награда, окропление
 
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