02.01.2019 19:50

Харьковчане продолжают развивать военный авиакластер - Укроборонпром

Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» в 2018 году освоил изготовление новых агрегатов для военных самолетов.



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Об этом сообщили в пресс-службе государственного концерна «Укроборонпром».

По сведениям пресс-службы, «ФЭД» освоил выпуск ремонтно-грузовых комплектов и газотурбинного двигателя-энергоузла. Предприятие получило новые фрезерные обрабатывающие центры и получило сертификаты соответствия новым версиям стандартов ISO 9001, а также сертификаты одобрения согласно Авиационных правил Украины.

«Проведение модернизации и ремонта украинской авиации было бы невозможным без таких предприятий Концерна, как «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», луцкий «Мотор», хмельницкий «Новатор», а также запорожский «Ивченко-Прогресс»» , - отметили в Укроборонпроме.

Предприятия кластера авиастроения ГК «Укроборонпром» за 2018 передали около 50 самолетов и вертолетов в Вооруженные Силы Украины, обновив авиационный парк и усилив его модернизированными летательными аппаратами.

«Таким образом, предприятия кластера авиастроения ГК «Укроборонпром» за 2018 полностью выполнили поставленные перед ними задачи, усилив украинское войско и продолжили работы по модернизации и разработки новых летательных аппаратов на необходимость Вооруженных Сил Украины», - подытожили в пресс-службе.