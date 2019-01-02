Харьковчане продолжают развивать военный авиакластер - Укроборонпром

Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» в 2018 году освоил изготовление новых агрегатов для военных самолетов.
Об этом сообщили в пресс-службе государственного концерна «Укроборонпром».
По сведениям пресс-службы, «ФЭД» освоил выпуск ремонтно-грузовых комплектов и газотурбинного двигателя-энергоузла. Предприятие получило новые фрезерные обрабатывающие центры и получило сертификаты соответствия новым версиям стандартов ISO 9001, а также сертификаты одобрения согласно Авиационных правил Украины.
«Проведение модернизации и ремонта украинской авиации было бы невозможным без таких предприятий Концерна, как «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», луцкий «Мотор», хмельницкий «Новатор», а также запорожский «Ивченко-Прогресс»» , - отметили в Укроборонпроме.
Предприятия кластера авиастроения ГК «Укроборонпром» за 2018 передали около 50 самолетов и вертолетов в Вооруженные Силы Украины, обновив авиационный парк и усилив его модернизированными летательными аппаратами.
«Таким образом, предприятия кластера авиастроения ГК «Укроборонпром» за 2018 полностью выполнили поставленные перед ними задачи, усилив украинское войско и продолжили работы по модернизации и разработки новых летательных аппаратов на необходимость Вооруженных Сил Украины», - подытожили в пресс-службе.
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В Харькове пасмурно, временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Игнатьев день наши предки посвящали дому, в котором человек родился и вырос.
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