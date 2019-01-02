Главная Новости Армия Харьковчане продолжают развивать военный авиакластер - Укроборонпром
02.01.2019  19:50   

Харьковчане продолжают развивать военный авиакластер - Укроборонпром

Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» в 2018 году освоил изготовление новых агрегатов для военных самолетов.


// facebook

Об этом сообщили в пресс-службе государственного концерна «Укроборонпром».

По сведениям пресс-службы, «ФЭД» освоил выпуск ремонтно-грузовых комплектов и газотурбинного двигателя-энергоузла. Предприятие получило новые фрезерные обрабатывающие центры и получило сертификаты соответствия новым версиям стандартов ISO 9001, а также сертификаты одобрения согласно Авиационных правил Украины.

«Проведение модернизации и ремонта украинской авиации было бы невозможным без таких предприятий Концерна, как «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», луцкий «Мотор», хмельницкий  «Новатор», а также запорожский «Ивченко-Прогресс»» , - отметили в Укроборонпроме.

Предприятия кластера авиастроения ГК «Укроборонпром» за 2018 передали около 50 самолетов и вертолетов в Вооруженные Силы Украины, обновив авиационный парк и усилив его модернизированными летательными аппаратами.

«Таким образом, предприятия кластера авиастроения ГК «Укроборонпром» за 2018 полностью выполнили поставленные перед ними задачи, усилив украинское войско и продолжили работы по модернизации и разработки новых летательных аппаратов на необходимость Вооруженных Сил Украины», - подытожили в пресс-службе.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  оборона, харьков, фэд, узлы, самолет, кластер, военный
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.12 Армия В Харькове провели расширенное совещание с руководителями батальонов теробороны региона (ФОТО) 18.09 Власть Заключённые Диканевской колонии на скорость одевали противогазы (ФОТО) 12.09 Армия Харьковская тероборона лучшая в Украине – отчет облвоенкомата
 
 

Видео

2 500 школьников из Новобаварского района посетили театр детей "Тимур"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 