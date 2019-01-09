09.01.2019 15:15

В Харькове стартовала приписная компания 2019 – в армии ожидают юношей 2002 года рождения

Всем «уклонистам» военкоматы гарантируют проблемы с поступлениями в ВУЗы



ru.molbuk.ua

Приписка юных харьковчан к призывным Участкам проходит в соответствие с Законом Украины «О воинской обязанности и воинской службе» - прокомментировал заместитель военного комиссара Харькова подполковник А.Томашевский.

Первичному учету подлежат все юноши которые постоянно, либо временно проживают на территории региона, кроме осужденных и отбывающих наказание за криминальные проступки, иностранных граждан и лиц без гражданства (иммигрантов).

Зам военного комиссара отдельно подчеркнул. Что от явки в военкомат освобождаются только те юноши, заболевания которых подтверждены специальными медицинскими справками медико-социальных комиссий, или которые не могут самостоятельно передвигаться.

Все юноши, достигшие 17 летнего возраста, не появившиеся в военкомате без уважительных причин притягиваются к административной ответственности – без исключения.

Всем, кто не получил приписного свидетельства военкомат гарантирует проблемы с поступлением в ВУЗы.

На Харьковщине в 2018 году подлежало приписке 8690 юношей, из которых появились в военкомате 8 560 (98,4 %)

В течение 2018 года всех 136 «уклонистов» силами военкоматов нашли.

Таким образом за 2018 год Харьковский облвоенкомат полностью решил вопрос приписки юношей допризывного возраста.

Основная приписная компания 2019 начнется после Старого Нового года – 13-14 января.

Во всех районах города созданы комиссии, возглавляемые районными военными комиссарами.