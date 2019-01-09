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09.01.2019  15:40   

Особенности контракта 2019 – комментарии Харьковского военного комиссара

Призывная кампания 2018 по контрактникам в Харькове выполнена на 100%


://khovk.org

Плановое задание на 2018 год составляло 2 100 контрактников. В первую очередь комплектовались части десантно- штурмовых войск, морской пехоты и, как выделил харьковский военком, частей пехотных войск в зоне ООС.

Из призванных по военному контракту 2018 – 7% женщины, 35 % участники боевых действий в зоне АТО начиная с 2014 года.

Контракты 2019 смогут подписывать харьковчане в возрасте от 18 до 60 лет, которые не привлекались к криминальной ответственности.

Для рядового состава контракт-2019 подписывается на 3 года, для сержантского на 5 лет, и для участников боевых действий (начиная с 2014 года) контракт краткосрочный – на пол года.

Кандадаты-участники боевых действий направляются непосредственно в боевые части, где заключают контракт с командиром части, представлявшим министерство обороны Украины.

Те кандидаты, которые воевали более года назад, или не проходили военную службу, или проходили ее до начала АТО направляются в «учебки».

Там, в зависимости от специализации, они проходя 2-з месячную доподготовку к службе и только после этого направляются на заключение контракта в выбранные воинские части.

По сравнению с 2018 годом наблюдается тенденция к увеличению желающих перезаключить контракт среди бывших ветеранов АТО.

Военком отметил: при подписании контракта за военнослужащим сохраняется прежнее рабочее место и зарплата. Также полагается бесплатная медицинская поддержка и обеды, форма одежды, отпуск и дополнительные деньги на оздоровление.

Источник:   Харьковский облвоенкомат
 Тэги:  контракт, ато, харьков, оос, особенности, призывная компания, комиссар
 
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