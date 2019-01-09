Особенности контракта 2019 – комментарии Харьковского военного комиссара

Призывная кампания 2018 по контрактникам в Харькове выполнена на 100%
Плановое задание на 2018 год составляло 2 100 контрактников. В первую очередь комплектовались части десантно- штурмовых войск, морской пехоты и, как выделил харьковский военком, частей пехотных войск в зоне ООС.
Из призванных по военному контракту 2018 – 7% женщины, 35 % участники боевых действий в зоне АТО начиная с 2014 года.
Контракты 2019 смогут подписывать харьковчане в возрасте от 18 до 60 лет, которые не привлекались к криминальной ответственности.
Для рядового состава контракт-2019 подписывается на 3 года, для сержантского на 5 лет, и для участников боевых действий (начиная с 2014 года) контракт краткосрочный – на пол года.
Кандадаты-участники боевых действий направляются непосредственно в боевые части, где заключают контракт с командиром части, представлявшим министерство обороны Украины.
Те кандидаты, которые воевали более года назад, или не проходили военную службу, или проходили ее до начала АТО направляются в «учебки».
Там, в зависимости от специализации, они проходя 2-з месячную доподготовку к службе и только после этого направляются на заключение контракта в выбранные воинские части.
По сравнению с 2018 годом наблюдается тенденция к увеличению желающих перезаключить контракт среди бывших ветеранов АТО.
Военком отметил: при подписании контракта за военнослужащим сохраняется прежнее рабочее место и зарплата. Также полагается бесплатная медицинская поддержка и обеды, форма одежды, отпуск и дополнительные деньги на оздоровление.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
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