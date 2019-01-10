10.01.2019 10:45

Чугуевские лётчики и харьковские военврачи ожидают существенного увеличения зарплаты с февраля

В 2019 минимальная надбавка установлена в размере 65% от должностного оклада (в прошлом году было 10%)



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В Украине для летчиков и военных врачей в 2019 году предусмотрено увеличение дополнительных выплат. Об этом на брифинге сообщил начальник управления соцобеспечения и тарификации департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, повышение денежного обеспечения в 2019 году будет проводиться за счет дополнительных выплат. В частности, за счет надбавок за особенности прохождения службы, ежемесячных вознаграждений и премий.

«В 2019 году установлен минимальный размер надбавки за особенности прохождения службы - в размере 65% от должностного оклада, оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет всем категориям личного состава. Для сравнения - в 2018 году это было 10%», - отметил Салахов.

Он также подчеркнул, что отдельным категориям военных надбавку могут увеличивать в зависимости от особенностей службы.

«В частности, для врачей, механиков-водителей танков и БМП, авиационных специалистов, десантников, летчиков, спецназовцев. Это позволит увеличить размер их денежного обеспечения в этом году от 3900 до 5300 гривен», - добавил он.

В качестве примера он привел тот факт, что военный летчик в 2019 году будет получать более 21 тыс. гривен.

«Например, военный врач в 2018 году получал в среднем 11 647 гривен, в 2019 году размер денежного обеспечения составит 15 545 грн. Морской пехотинец - в прошлом году - 13 749 гривен, в этом году - 18 366 гривен. Летчик получал 16 508 гривен, в 2019 - 21 920 гривен», - добавил Салахов.

Напомним, ранее в Минобороны назвали новый размер денежного довольствия военных.