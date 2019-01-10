10.01.2019 11:00

Танки «Оплот» обеспечили харьковчанам рост зарплат выше запланированного уровня

Государственный концерн «Укроборонпром» намерен увеличить поставку боевых танков «Оплот» в Вооруженные силы Украины



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Как сообщил генеральный директор ГП «Завод имени В.А. Малышева» Александр Хлань, 2018 прошел для предприятия достаточно успешно. «Важным достижением в текущем году является то, что нам удалось повысить заработную плату для всех работников на 20%. То есть запланировано было 15%, а в итоге удалось превысить намеченную цифру. Это при том, что мы имели огромные трудности и вызовы, которые стояли перед всем коллективом завода », - сказал Александр Хлань. В течение следующего года администрация ставит цель еще увеличить зарплату работников. «Для кардинального повышения зарплаты у завода есть все возможности, - отметил генеральный директор. - Модернизация, которой мы сейчас занимаемся, позволит нам увеличить выпуск продукции и товарное обращение. Поэтому нам необходимо создать достойные условия труда и сделать такую зарплату, которая вполне удовлетворяла работников. Сейчас у завода есть фиксированные заказ, кроме того, мы имеем перспективу подписания новых контрактов и, соответственно, загрузки предприятия работой на будущее ».

Директор «Укроборонпрома» Павел Букин на церемонии передачи бронетехники для Вооруженных сил в Харькове, отвечая на вопрос о времени начала поставок «Оплота» в Вооруженные силы, уточнил, что основная передача будет в 2019 году.

Букин не уточнил количество машин, которые предполагается передать.

Он сообщил также, что конструкторы дорабатывают танк в соответствии с требованиями Министерства обороны.

«Прошло определенное время с того момента, как заводом им. Малышева танк «Оплот» начал производиться, у Министерства обороны есть определенные требования по модернизации той модели, которая есть. И сейчас завод Малышева вместе с конструкторским бюро это делает», - сказал он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил журналистам, что в конструкции танка, в частности будут учтены требования военных по двигателю и оптике.