За 2018 Харьковщина направила на нужды вооруженных сил почти миллиард гривен военного сбора

В лидерах Киевский и Шевченковский районы Харькова – отчет региональных фискалов
Средства, которые поступают в бюджет от военного сбора, направляются на финансирование потребностей обороны Украины. Поэтому своевременная и полная уплата этого сбора является чрезвычайно важным для усиления обороноспособности страны в ходе наших реалий. В Государственный бюджет с начала года поступило 958 млн. 600 тыс. грн. По сравнению с 2017 годом поступления военного сбора выросли на 148 млн. 800 тыс. грн. или на 18,4%.
Индикативный показатель ГФС Украины выполнено на 103,8%, дополнительно поступило в бюджет 35,5 млн. грн.
Также в фискальном ведомстве отмечают стабильную динамику поступлений «налога на поддержку армии» от представителей всех сфер экономики региона в течение всего года. Поступления налога на конец года увеличились почти вдвое по сравнению с началом года.
Наибольшие суммы военного сбора в течение года направили Киевский (158,5 млн.грн.), Шевченковский (154,7 млн.грн.), Основянский (76,3 млн.грн.) районы Харькова.
По области в тройку лидеров вошли Харьковский (38,8 млн.грн.), Красноградский (33,1 млн.грн.), Балаклейский районы (23,5 млн.грн.).
В ГУ ГФС в Харьковской области выражают благодарность гражданам, которые отдают 1,5% своей зарплаты для потребностей страны.
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