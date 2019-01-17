Главная Новости Армия Усиливается охрана госграницы: привлекаются спецподразделения (ФОТО)
17.01.2019  17:44   

Усиливается охрана госграницы: привлекаются спецподразделения (ФОТО)

В пределах Харьковской, Сумской и Луганской областей идет усиление государственных рубежей.


//facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya
Как сообщает Госпогранслужба, в рамках проведения данных мероприятий к охране участка государственной границы с Российской Федерацией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно привлечены специальные подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины. 
 
Военнослужащие будут выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы на угрожаемых направлениях и по поддержанию правил пограничного режима в приграничье.
 
Отметим, что для выполнения задач пограничные подразделения обеспечены всеми материальными и техническими средствами для автономных действий в зимний период.
 
 
 
Тэги:  граница, усиление погранотрядов, харьков
 
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