Усиливается охрана госграницы: привлекаются спецподразделения (ФОТО)

В пределах Харьковской, Сумской и Луганской областей идет усиление государственных рубежей.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром туман, днем может срываться дождь. На дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
влажн.:
давл.:
ветер: