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18.01.2019  17:49   

Харьковские оборонные предприятия - активные участники исследований Промышленно-консультативной группы НАТО (NIAG)

Предприятия харьковского оборонно-промышленного комплекса заняли первое место среди стран-партнеров НАТО по показателям участия в исследованиях Промышленно-консультативной группы НАТО (NIAG).


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Таковы итоги участия харьковских и других украинских предприятий в многонациональных исследовательских проектах NIAG в 2018 году.

В ходе исследований харьковские специалисты, совместно с коллегами из Украины и западных стран, определяли основные направления развития, обрабатывали концептуальные подходы по следующим основным направлениям: обеспечение логистических возможностей, вертолетная техника следующего поколения, использование военной авиации различных типов и в различных условиях; автономные системы и техника; морские беспилотные системы и прочее.

Стоит отметить, что в исследованиях были представлены не только укроборонпромовский  «ХМЗ» ФЭД», но и другие  предприятия-участники Концерна (ГП «Антонов», ГП «Ивченко-Прогресс», ГП «Авиакон «), а также частные предприятия, которые входят в состав Лиги оборонных предприятий Украины. Активность и успешное участие наших украинских специалистов получила положительные отзывы от представителей НАТО.

В дальнейшем ГК «Укроборонпром» планирует продолжать сотрудничество и активно участвовать в исследовательских проектах Альянса.

Напомним, с 2019 года в руководящих документах Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины начинается внедрение принципов и стандартов НАТО.

Кроме того, с 2019 года начнется практическое внедрение натовских технических стандартов к производству вооружения и военной техники в Украине. Это позволит значительно повысить качество украинского оружия и обеспечит взаимную совместимость боевых систем Украины и стран-членов Альянса.

Источник:   Укроборонпром
 Тэги:  оборонпром, предприятия, исследования, харьков, фэд, стандарты нато
 
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