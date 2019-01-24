Главная Новости Армия «Новое лицо границы»: 25 января завершается регистрация для желающих служить в реформированном подразделении «Харьков»
24.01.2019  10:30   

«Новое лицо границы»: 25 января завершается регистрация для желающих служить в реформированном подразделении «Харьков»

С 1 января пограничники искали молодых инициативных людей, готовых принимать решения от имени государства в аэропорту и на вокзалах Харькова.


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С 1 января 2019 все желающие пополнить ряды харьковских пограничников имели возможность ознакомиться с деталями конкурса по ссылке https://newface.dpsu.gov.ua/ и официально заявить о своем намерении принять участие в отборе, заполнив анкету.

На сегодня сервисом анкетирование воспользовалось более 700 человек, 70% из которых - гражданская молодежь.

Электронные анкеты кандидатов силовое ведомство обещает принимать и обрабатывать автоматизированной электронной системой проекта без вмешательства должностных лиц Госпогранслужбы.

Согласно отборочных и учебных планов с 4 февраля начнется тестирование, с 11 февраля медицинская комиссия (для гражданских кандидатов), а в начале марта проверка уровня физической подготовки и квалификационное собеседование тех, кто успел подать заявку на участие в проекте «Новое лицо границы».

Конкурс проводится, как среди гражданской молодежи - на должности сержантского состава, так и среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины - на должности сержантского и офицерского состава.

Счастливчики, которые пройдут основной отбор, будут овладевать пограничной специальностью на базе Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины.

Профессиональную подготовку по международным стандартам, перспективу карьерного роста, достойный уровень денежного обеспечения (от 13 000 гривен) и социальной защите, качественное медицинское обслуживание - именно это гарантированно получит каждый, кто пройдет указанный отбор.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  пограничники, отряд, харьков, обучение, международные стандарты
 
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