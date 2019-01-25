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25.01.2019  11:34   

Приписная кампания-2019: треть допризывников явились в военкоматы

На Харьковщине до 31 марта продолжается приписка юношей 2002 года рождения при районных (городских) военных комиссариатах.


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По состоянию на 24 января в райвоенкоматах побывало около 2500 юношей из более 7500 подлежащих приписке допризывников. Таким образом, на воиснкий учет поставлены 30% от всех допризывников.

Полностью непригодными к армейской жизни по состоянию здоровья признано примерно 40 человек. Еще около 900-т направлены на дополнительное медицинское обследование в районных или специализированных больницах, - подытожил заместитель военного комиссара Харьковского ОВК подполковник Александр Томашевский.

По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, самыми быстрыми темпами приписка юношей 2002 года рождения при РВК проходит в Индустриальном районе Харькова, а также в Сахновщинском и Волчанском районах.

Источник:   Региональный медиа-центр МО Украины
 Тэги:  приписная кампания, допризывники, харьков
 
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