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29.01.2019  10:41   

На заводе имени Малышева испытывают обновленный БТР-4

Модернизации подвергся корпус бронетранспортера.


// YouTube

Броня крепка, выносливость лучше рассказывают инженеры. Но большего не говорят – военная тайна, пишет «Сегодня».

«Прошли испытания пулевой стрельбой на полигоне. Без замечаний. И сейчас последний этап испытаний пробегом. Мы должны пробежать порядка 500 км. Проверить микротрещины и другие характеристики, которые заявлены по корпусу БТР», – рассказал в.о. главного инженера завода ГП «Завод им. Малышева Борис Литвин.

Разработку новых улучшенных корпусов на заводе начали в прошлом году. До сих пор эти корпуса делали только на одном предприятии в Украине и не слишком качественно, заметил министр обороны Степан Полторак.

«Это была огромная проблема. Это как раз та угроза, стоящая перед нами. И качество было не очень, и была проблема. Сейчас конструкторы нашли техническую возможность решить эту проблему, и они начали варить, производить корпуса», – отметил министр.

Источник:   Сегодня
 Тэги:  бтр, завод малышева, харьков
 
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