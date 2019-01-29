29.01.2019 10:41

На заводе имени Малышева испытывают обновленный БТР-4

Модернизации подвергся корпус бронетранспортера.



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Броня крепка, выносливость лучше рассказывают инженеры. Но большего не говорят – военная тайна, пишет «Сегодня».



«Прошли испытания пулевой стрельбой на полигоне. Без замечаний. И сейчас последний этап испытаний пробегом. Мы должны пробежать порядка 500 км. Проверить микротрещины и другие характеристики, которые заявлены по корпусу БТР», – рассказал в.о. главного инженера завода ГП «Завод им. Малышева Борис Литвин.



Разработку новых улучшенных корпусов на заводе начали в прошлом году. До сих пор эти корпуса делали только на одном предприятии в Украине и не слишком качественно, заметил министр обороны Степан Полторак.



«Это была огромная проблема. Это как раз та угроза, стоящая перед нами. И качество было не очень, и была проблема. Сейчас конструкторы нашли техническую возможность решить эту проблему, и они начали варить, производить корпуса», – отметил министр.