На заводе имени Малышева испытывают обновленный БТР-4

Модернизации подвергся корпус бронетранспортера.
Броня крепка, выносливость лучше рассказывают инженеры. Но большего не говорят – военная тайна, пишет «Сегодня».
«Прошли испытания пулевой стрельбой на полигоне. Без замечаний. И сейчас последний этап испытаний пробегом. Мы должны пробежать порядка 500 км. Проверить микротрещины и другие характеристики, которые заявлены по корпусу БТР», – рассказал в.о. главного инженера завода ГП «Завод им. Малышева Борис Литвин.
Разработку новых улучшенных корпусов на заводе начали в прошлом году. До сих пор эти корпуса делали только на одном предприятии в Украине и не слишком качественно, заметил министр обороны Степан Полторак.
«Это была огромная проблема. Это как раз та угроза, стоящая перед нами. И качество было не очень, и была проблема. Сейчас конструкторы нашли техническую возможность решить эту проблему, и они начали варить, производить корпуса», – отметил министр.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег с дождем.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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