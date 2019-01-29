Две сотни харьковчан пополнили ряды Вооруженных Сил по контракту

Среди новобранцев – 8 женщин.
В течение следующих нескольких месяцев более 80 человек овладеют военными специальностями, а затем их распределят по армейским коллективам.
«Вместе с этой командой в январе 2019 года мы направили в войска около 200 жителей Харьковщины. Каждый четвертый-пятый из них имеет статус участника боевых действий. Из всех новобранцев - 8 женщин. Наибольшее количество призывников мы отправили в части Сухопутных войск, подразделения Десантно-штурмовых войск или морской пехоты», - отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.
По словам офицера, немало защитников Украины приходят в районные военкоматы с высоким уровнем патриотизма и просят, чтобы их направили именно в те соединения и части, которые привлекаются к выполнению боевых задач на Донбассе.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег с дождем.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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