Две сотни харьковчан пополнили ряды Вооруженных Сил по контракту

29.01.2019 11:01

Среди новобранцев – 8 женщин.

В Харьковском областном военном комиссариате состоялась отправка в учебные центры ВСУ очередной команды призывников, желающих проходить военную службу по контракту.

В течение следующих нескольких месяцев более 80 человек овладеют военными специальностями, а затем их распределят по армейским коллективам.

«Вместе с этой командой в январе 2019 года мы направили в войска около 200 жителей Харьковщины. Каждый четвертый-пятый из них имеет статус участника боевых действий. Из всех новобранцев - 8 женщин. Наибольшее количество призывников мы отправили в части Сухопутных войск, подразделения Десантно-штурмовых войск или морской пехоты», - отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

По словам офицера, немало защитников Украины приходят в районные военкоматы с высоким уровнем патриотизма и просят, чтобы их направили именно в те соединения и части, которые привлекаются к выполнению боевых задач на Донбассе.