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31.01.2019  10:29   

Командиров университета Воздушных Сил проверили на летное мастерство (ФОТО)

На Харьковщине состоялись командирские полеты днем ​​и ночью.


// mil.gov.ua

Полеты прошли на базе одной из учебных авиационных бригад в Харьковской области для руководящего состава Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и воинской части.

В ходе летной смены выполнялись полеты днем ​​и ночью на военных самолетах типа Л-39 «Альбатрос», Ан-26Ш и вертолетах Ми-8МТ.

Во время полетов был проверен уровень летного мастерства командиров и их заместителей по летной подготовке. Все офицеры-летчики успешно выполнили полетные задания, отметили в Минобороны.

Источник:   Минобороны
 Тэги:  полеты, минобороны, хнувс, харьков
 
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