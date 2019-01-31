31.01.2019 10:29

Командиров университета Воздушных Сил проверили на летное мастерство (ФОТО)

На Харьковщине состоялись командирские полеты днем ​​и ночью.



// mil.gov.ua

Полеты прошли на базе одной из учебных авиационных бригад в Харьковской области для руководящего состава Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и воинской части.



В ходе летной смены выполнялись полеты днем ​​и ночью на военных самолетах типа Л-39 «Альбатрос», Ан-26Ш и вертолетах Ми-8МТ.



Во время полетов был проверен уровень летного мастерства командиров и их заместителей по летной подготовке. Все офицеры-летчики успешно выполнили полетные задания, отметили в Минобороны.