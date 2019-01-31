Командиров университета Воздушных Сил проверили на летное мастерство (ФОТО)

На Харьковщине состоялись командирские полеты днем и ночью.
Полеты прошли на базе одной из учебных авиационных бригад в Харьковской области для руководящего состава Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и воинской части.
В ходе летной смены выполнялись полеты днем и ночью на военных самолетах типа Л-39 «Альбатрос», Ан-26Ш и вертолетах Ми-8МТ.
Во время полетов был проверен уровень летного мастерства командиров и их заместителей по летной подготовке. Все офицеры-летчики успешно выполнили полетные задания, отметили в Минобороны.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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