01.02.2019 14:24

На границах Харьковщины с Россией появится обновленный «Дозор»

В Госпогранслужбе мобильные подразделения реформируются в соответствии с лучшими стандартами США и Евросоюза.



://dpsu.gov.ua

В частности, происходит их переориентация на стандарты лучших образцов подразделений спецназначения США и ЕС.

За последний период в этих подразделениях разграничены функции мобильных сил, в том числе выполнение задач связанных с повышенным риском для жизни, упорядочена система отбора личного состава к основным подразделений мобильного отряда «ДОЗОР», определен четкий порядок применения сил и средств.

С учетом приобретенного за последние годы опыта в настоящее время уже разработана собственная система отбора личного состава для службы в спецподразделениях «Дозор», что ощутимо повлияло на их комплектацию и соответственно маневренность. Кроме того, в течение 2018 развернуто региональные отделы специальных действий в отдельных областных центрах, уже приступили к выполнению заданий.

При этом для спецназовцев постоянно проводятся тренинги, курсы, или соревнования, нацеленные на подготовку личного состава к действиям в различных условиях обстановки, среди которых штурм транспортных средств, тактика действий на воде, с специальной и боевой подготовки.

Также благодаря поддержке Посольства США команда отряда «ДОЗОР» дважды участвовала в международных соревнованиях подразделений специального назначения, которые проводились в Латвийской Республике. Кроме того, проведен курс со снайперами инструкторами США и обработаны отдельную программу подготовки личного состава мобильных подразделений.

В течение прошлого года подразделения мобильного отряда применялись на всех участках государственной границы. Как результат, освобождены лиц, которых незаконно удерживали в нечеловеческих условиях, раскрыто незаконное предприятие по переработке и изготовлению табачных изделий, задержаны автомобили с контрабандными товарами, неоднократно задержаны нелегальные мигранты и их переправщики тому подобное.

Стоит отметить, что проведение реформирования проводятся, в том числе за Материально-технической помощи Посольства США. Только в течение 2018 получено 2 лодки с трейлерами, униформу, комплекты защитного и тактического снаряжения, медицинское имущество и тому подобное.

Не прекращают оказывать помощь американские партнеры и в этом году, недавно для содействия развитию подразделения специального назначения «ДОЗОР» передали ветро- и влагозащитные костюмы, тактические рюкзаки и прочее стоимостью более 100 000 долларов США.