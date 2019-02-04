Харьковские патрульные провели с военными летчиками занятия по вождению в «алкоочках» (ФОТО)

Полисмены провели для личного состава отдельной авиационной эскадрильи занятия на тему «Употребление наркотиков и алкоголя - путь к разрушению личности».
Патрульные рассказали об ответственности гражданина за хранение, употребление, распространение наркотических веществ, разъяснили нормы статей 307, 309 Уголовного кодекса Украины и статьи 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Кроме этого, полицейские рассказали об алгоритме действий патрульных и водителей во время остановки транспортных средств для прохождения теста на содержание алкоголя в организме и порядок прохождения медицинского осмотра в наркоцентров.
В конце, присутствующим предложили пройти практический тест с «Drunk busters googles» (алкоочки), которые имитируют состояние опьянения.
К слову, патрульные уже не впервые приезжают к сотрудникам пограничной службы, однако каждая встреча - это интересный повод для общения.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
влажн.:
давл.:
ветер: