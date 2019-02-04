Главная Новости Армия Харьковские патрульные провели с военными летчиками занятия по вождению в «алкоочках» (ФОТО)
04.02.2019  16:16   

Харьковские патрульные провели с военными летчиками занятия по вождению в «алкоочках» (ФОТО)

Полисмены провели для личного состава отдельной авиационной эскадрильи занятия на тему «Употребление наркотиков и алкоголя - путь к разрушению личности».


// facebook

Патрульные рассказали об ответственности гражданина за хранение, употребление, распространение наркотических веществ, разъяснили нормы статей 307, 309 Уголовного кодекса Украины и статьи 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме этого, полицейские рассказали об алгоритме действий патрульных и водителей во время остановки транспортных средств для прохождения теста на содержание алкоголя в организме и порядок прохождения медицинского осмотра в наркоцентров.

В конце, присутствующим предложили пройти практический тест с «Drunk busters googles» (алкоочки), которые имитируют состояние опьянения.

К слову, патрульные уже не впервые приезжают к сотрудникам пограничной службы, однако каждая встреча - это интересный повод для общения.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  патрульные, харьков, летчик, пограничный отряд, лекция, вождение, drunk busters googles
 
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