Харьковские военкоматы остались не переименованными

ВР отказалась превращать военкоматы в центры комплектования и социальной поддержки.
Верховная Рада на заседании 5 февраля отклонила законопроект № 9285 о переименовании «военных комиссариатов» в «территориальные центры комплектования и социальной поддержки».
В сессионном зале было недостаточно голосов за документ; политические консультации во время внепланового перерыва не исправили ситуацию.
Законопроект предусматривает изменение названия «районные/городские военные комиссариаты» на «районные/городские (объединенные районные/городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки».
Как сообщалось ранее , законопроект о переименовании военкоматов был принят в первом чтении. В декабре «за» проголосовали 238 народных депутатов.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
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