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05.02.2019  15:15   

Харьковские военкоматы остались не переименованными

ВР отказалась превращать военкоматы в центры комплектования и социальной поддержки.


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Верховная Рада на заседании 5 февраля отклонила законопроект № 9285 о переименовании «военных комиссариатов» в «территориальные центры комплектования и социальной поддержки».

В сессионном зале было недостаточно голосов за документ; политические консультации во время внепланового перерыва не исправили ситуацию.

Законопроект предусматривает изменение названия «районные/городские военные комиссариаты» на «районные/городские (объединенные районные/городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки».

Как сообщалось ранее , законопроект о переименовании военкоматов был принят в первом чтении. В декабре «за» проголосовали 238 народных депутатов.

Источник:   Страна
 Тэги:  военкомат, харьков, закон, рада, центр
 
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