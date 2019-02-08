Главная Новости Армия Слобожанские бойцы готовятся к соревнованиям на лучший экипаж БТР (ВИДЕО, ФОТО)
08.02.2019  14:02   

Слобожанские бойцы готовятся к соревнованиям на лучший экипаж БТР (ВИДЕО, ФОТО)

На военном полигоне в Харьковской области прошли практические стрельбы с экипажами БТР-70 5-й Слобожанской бригады.


// НГУ

На полевых занятиях гвардейцы продемонстрировали свое мастерство: отработали действия по использованию стрелкового вооружения, готовили исходные данные для стрельбы, настраивали оборудования.

«Это хорошая возможность для нас повышать огневую меткость, совершенствовать собственные навыки владения стрелковым оружием. К тому же, мы в процессе подготовки к соревнованиям на лучший экипаж БТР, на котором хочем достойно представить бригаду», - отмечает старшина Владимир Поклонский.

Работа с боевой машиной и ее вооружением для бтршиков 5-й Слобожанской бригады – обычная задача. Большинство бойцов подразделения пришли служить в 2015 году в 4-ю волну мобилизации и имеют за плечами военный опыт, приобретенный в боях в Донецкой и Луганской областях.

Источник:   Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ
 Тэги:  стрельбы, бтр, харьков
 
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