Слобожанские бойцы готовятся к соревнованиям на лучший экипаж БТР (ВИДЕО, ФОТО)

На военном полигоне в Харьковской области прошли практические стрельбы с экипажами БТР-70 5-й Слобожанской бригады.
На полевых занятиях гвардейцы продемонстрировали свое мастерство: отработали действия по использованию стрелкового вооружения, готовили исходные данные для стрельбы, настраивали оборудования.
«Это хорошая возможность для нас повышать огневую меткость, совершенствовать собственные навыки владения стрелковым оружием. К тому же, мы в процессе подготовки к соревнованиям на лучший экипаж БТР, на котором хочем достойно представить бригаду», - отмечает старшина Владимир Поклонский.
Работа с боевой машиной и ее вооружением для бтршиков 5-й Слобожанской бригады – обычная задача. Большинство бойцов подразделения пришли служить в 2015 году в 4-ю волну мобилизации и имеют за плечами военный опыт, приобретенный в боях в Донецкой и Луганской областях.
Обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, то действуйте!
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
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