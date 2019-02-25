В Харькове завершают испытания нового БТР-4(ВИДЕО)

Завод им. Малышева и ХКБМ им. Морозова- завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами в рамках программы расширения производства этих боевых машин для потребности украинских войск.
Об этом сообщает со ссылкой на государственное предприятие завод имени В. А. Малышева. «Сейчас ГП «Завод им. Малышева» уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии, и был квалифицирован, как производитель этих машин.
Аналогичную процедуру квалификации по результатам испытаний уже завершает и «ХКБМ им. Морозова», - говорится в сообщении.
Во время испытаний бронетехника прошла несколько сотен километров по бездорожью, дорогам с твердым покрытием и выдержали испытания обстрелом в том числе и из крупнокалиберных пулеметов.
«Таким образом, «Завод им. Малышева» и «ХКБМ им. Морозова» в этом году готовы начать серийное производство БТР-4 из корпусов собственного изготовления. Это позволяет значительно увеличить темпы передачи этих боевых машин в украинской армии, ранее зависел от производственных мощностей только одного частного предприятия» , - добавили в пресс-службе завода.
День обещает быть наполнен впечатлениями. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
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