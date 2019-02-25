25.02.2019 13:13

В Харькове завершают испытания нового БТР-4(ВИДЕО)

Завод им. Малышева и ХКБМ им. Морозова- завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами в рамках программы расширения производства этих боевых машин для потребности украинских войск.



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Об этом сообщает со ссылкой на государственное предприятие завод имени В. А. Малышева. «Сейчас ГП «Завод им. Малышева» уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии, и был квалифицирован, как производитель этих машин.

Аналогичную процедуру квалификации по результатам испытаний уже завершает и «ХКБМ им. Морозова», - говорится в сообщении.

Во время испытаний бронетехника прошла несколько сотен километров по бездорожью, дорогам с твердым покрытием и выдержали испытания обстрелом в том числе и из крупнокалиберных пулеметов.

«Таким образом, «Завод им. Малышева» и «ХКБМ им. Морозова» в этом году готовы начать серийное производство БТР-4 из корпусов собственного изготовления. Это позволяет значительно увеличить темпы передачи этих боевых машин в украинской армии, ранее зависел от производственных мощностей только одного частного предприятия» , - добавили в пресс-службе завода.