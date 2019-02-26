Сотни харьковчан ушли служить по контракту (фото)

В Харьковской области сформировали и направили в учебные центры Вооруженных Сил Украины очередную команду призывников, желающих проходить военную службу по контракту.
Об этом сообщили в Харьковском областном военном комиссариате.
В феврале более 60 человек, отобранные офицерами местных РВК, отправлены изучать армейские специальности.
«В этом месяце мы призвали более 160 ребят. Таким образом, с начала года уже около 350 человек сознательно выбрали путь профессионального военного. При этом, если в январе призывников с боевым опытом было около 50, то в феврале - 100», - сказал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.
В Харьковском областном военкомате добавили, что еще 50 человек завершают оформление личных дел призывников и в ближайшее время присоединятся в ряды воинов-контрактников.
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В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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