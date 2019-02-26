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26.02.2019  13:13   

Сотни харьковчан ушли служить по контракту (фото)

В Харьковской области сформировали и направили в учебные центры Вооруженных Сил Украины очередную команду призывников, желающих проходить военную службу по контракту.


://khovk.org

Об этом сообщили в Харьковском областном военном комиссариате.

В феврале более 60 человек, отобранные офицерами местных РВК, отправлены изучать армейские специальности.

«В этом месяце мы призвали более 160 ребят. Таким образом, с начала года уже около 350 человек сознательно выбрали путь профессионального военного. При этом, если в январе призывников с боевым опытом было около 50, то в феврале  - 100», - сказал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

В Харьковском областном военкомате добавили, что еще 50 человек завершают оформление личных дел призывников и в ближайшее время присоединятся в ряды воинов-контрактников.

Источник:   Харьковский Облвоенкомат
 Тэги:  военкомат, призыв, контракт, харьков, опыт, калгушкин
 
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